Фуркан Коркмаз попросил у «Сиксерс» обмен

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Фуркан Коркмаз Баскетбол

Атакующий защитник «Филадельфии» Фуркан Коркмаз (25 лет, 201 см) попросил обменять его до дедлайна, который наступит в четверг, 9 февраля, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Согласно источникам, игрок был проинформирован о том, что «Сиксерс» попытаются заключить сделку с его участием.

Коркмаз принял участие только в трех из последних 12 матчей «Сиксерс», набирая в среднем 2,0 очка за 2 минуты на площадке. Показатели турецкого защитника в сезоне – 3,8 очка и 1,2 подбора в среднем за игру.

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9 комментариев

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711M
Ответ emptinesspetr
Жаль у Филы нет безумных болельщиков, как у Лейкерс. Сейчас бы начались влажные фантазии о пакетах вокруг Коркмаза за Дюранта.
у Филы нет безумных болельщиков?! как-то даже обидно за всех безумных болельщиков Филы, что они, зря стараются?..
+2
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+2
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zastup
Бомба !
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софочка
Ответ emptinesspetr
Жаль у Филы нет безумных болельщиков, как у Лейкерс. Сейчас бы начались влажные фантазии о пакетах вокруг Коркмаза за Дюранта.
Все безумные болельщики Филы уже устроились туда президентом по баскетбольным операциям
+2
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+2
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Сергей Орлов
Ответ Лиллард унижатель!
3 & NoD не нужны. В одну обойму с Бертансом.
Ну нет)
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Лиллард унижатель!
Ответ Сергей Орлов
Приличный игрок на самом деле, странно, что вывели из ротации.
3 & NoD не нужны. В одну обойму с Бертансом.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Приличный игрок на самом деле, странно, что вывели из ротации.
+1
0
+1
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emptinesspetr
Жаль у Филы нет безумных болельщиков, как у Лейкерс. Сейчас бы начались влажные фантазии о пакетах вокруг Коркмаза за Дюранта.
+12
-1
+11
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maryat
На Дюрэнта
+4
0
+4
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Can
Та ёёёё ТЫ ТО КУДА?))))
+2
-2
0
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