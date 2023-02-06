Фуркан Коркмаз попросил у «Сиксерс» обмен

Атакующий защитник «Филадельфии» (25 лет, 201 см) попросил обменять его до дедлайна, который наступит в четверг, 9 февраля, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Согласно источникам, игрок был проинформирован о том, что «Сиксерс» попытаются заключить сделку с его участием.

Коркмаз принял участие только в трех из последних 12 матчей «Сиксерс», набирая в среднем 2,0 очка за 2 минуты на площадке. Показатели турецкого защитника в сезоне – 3,8 очка и 1,2 подбора в среднем за игру.

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