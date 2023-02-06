Чемпионат Греции. «Колоссос» встретится с «Панатинаикосом»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Колоссос Баскетбол

В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» дома встретится с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Панатинаикос
Дата проведения
6 февраля, 20.15, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-6, Колоссос – 8-6, Перистери – 9-6, Промитеас – 9-6, ПАОК – 8-7, Арис – 8-7, Ионикос – 4-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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