Ламело Болл избежал серьезной травмы

Разыгрывающий « » избежал серьезной травмы голеностопного сустава.

Болл не доиграл матч против «Хьюстона» (122:117) в среду из-за растяжения связок левого голеностопа.

Существовали опасения, что 21-летний плеймейкер рискует пропустить значительный период времени, но они не оправдались. Ламело может вернуться в строй уже в матче с «Ютой» в понедельник, его статус пока что обозначен как «под вопросом».

Болл принял участие в 22 встречах сезона, его средние показатели – 23,5 очка, 5,2 подбора и 8,2 передачи за игру.

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