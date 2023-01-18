Кэмерон Джонсон вернется в строй завтра в матче против «Бруклина»

Теги травмы Финикс НБА Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Финикса» Кэмерон Джонсон примет участие в завтрашнем матче против «Бруклина», сообщает журналист Джеральд Бурге со ссылкой на главного тренера команды Монти Уильямса.

Джонсон не играл с 4 ноября из-за операции по поводу разрыва мениска. 26-летний форвард пропустил 37 матчей.

По словам тренера, Джонсон в первых нескольких матчах будет играть с ограничением времени.

На старте нынешнего сезона форвард набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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