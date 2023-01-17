Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Енисей»

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Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московская МБА примет красноярский «Енисей».

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Премьер-лига

МБА – Енисей

17 января. 16:00

Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 16-2, МБА – 15-3, Надежда – 13-5, Самара – 10-9, Ника – 10-9, Спарта энд К – 9-10, Енисей – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 4-15, Нефтяник – 2-17, Динамо Москва – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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