Джоэл Эмбиид рискует пропустить четвертый матч подряд из-за травмы

Звездный центровой «Филадельфии» может пропустить четвертый матч подряд из-за травмы.

Эмбиида беспокоит повреждение стопы. Его участие во встрече с « » во вторник находится под вопросом.

В 28 матчах сезона Эмбиид набирает 33,5 очка, 9,9 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand