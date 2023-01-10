Джоэл Эмбиид рискует пропустить четвертый матч подряд из-за травмы
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может пропустить четвертый матч подряд из-за травмы.
Эмбиида беспокоит повреждение стопы. Его участие во встрече с «Детройтом» во вторник находится под вопросом.
В 28 матчах сезона Эмбиид набирает 33,5 очка, 9,9 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
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