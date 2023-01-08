Дарвин Хэм: «Лейкерс» движутся в правильном направлении»

Главный тренер « » доволен тем, как команда выглядит в последних матчах.

В субботу «озерники» выиграли на выезде у «Кингз» (136:134), впервые с 2021 года одержав пять побед подряд.

«Лейкерс» движутся в правильном направлении и учатся на собственных ошибках. Считаю, что все, через что нам довелось пройти, стало для команды ценным опытом. На данный момент мы движемся в правильном направлении», – заявил Хэм.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand