Дарвин Хэм: «Лейкерс» движутся в правильном направлении»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм доволен тем, как команда выглядит в последних матчах.

В субботу «озерники» выиграли на выезде у «Кингз» (136:134), впервые с 2021 года одержав пять побед подряд.

«Лейкерс» движутся в правильном направлении и учатся на собственных ошибках. Считаю, что все, через что нам довелось пройти, стало для команды ценным опытом. На данный момент мы движемся в правильном направлении», – заявил Хэм.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Tim Timson
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Почему то топ тренеры никогда не движутся в правильном направлении, а лузеры всегда себя успокаивают))
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