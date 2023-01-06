Марвин Бэгли перенес операцию на руке и пропустит 6 недель

Тяжелый форвард « » в четверг перенес операцию на правой руке. Игрок пропустит около шести недель.

Бэгли получил переломы третьей и четвертой пястных костей. Форвард травмировал руку в понедельник в матче против «Портленда» (106:135).

«Пистонс» приобрели Бэгли перед дедлайном в прошлом сезоне и летом подписали с ним трехлетний контракт. В нынешнем сезоне форвард набирает в среднем 10,6 очка и 5,9 подбора.

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