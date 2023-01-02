Никола Йокич оформил 9-й трипл-дабл в сезоне в победном матче с «Бостоном»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» (123:111).
Йокич набрал 30 очков, 12 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 13 с игры и 8 из 8 с линии
Трипл-дабл стал для действующего MVP НБА вторым подряд и 9-м в сезоне. «Наггетс» (24-12) победили «Селтикс» (26-11) во встрече лидеров Западной и Восточной конференций.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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