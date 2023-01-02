Центровой « » оформил трипл-дабл в матче с « » (123:111).

Йокич набрал 30 очков, 12 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 13 с игры и 8 из 8 с линии

Трипл-дабл стал для действующего MVP вторым подряд и 9-м в сезоне. «Наггетс» (24-12) победили «Селтикс» (26-11) во встрече лидеров Западной и Восточной конференций.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками