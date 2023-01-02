Никола Йокич оформил 9-й трипл-дабл в сезоне в победном матче с «Бостоном»

Теги Бостон Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» (123:111).

Йокич набрал 30 очков, 12 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 13 с игры и 8 из 8 с линии

Трипл-дабл стал для действующего MVP НБА вторым подряд и 9-м в сезоне. «Наггетс» (24-12) победили «Селтикс» (26-11) во встрече лидеров Западной и Восточной конференций.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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2 комментария

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Король Лев
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Ответ PredatorMax
В очном матче между двумя претендентами на МВП сезона, Тейтум на фоне Йокича выглядел заштатным скорером. Возможно тут сказывается разница в системах игры Денвера и Бостона, но на Йокиче держится вся атака и он вообще не принимает плохих решений, у него компьютер вместо мозга. В то время как Тейтум ощущается лишь как винтик в механизмах Бостона.
Тейтум еще не заматерел. Прямо сейчас Йокич от него впереди на световые годы.
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PredatorMax
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В очном матче между двумя претендентами на МВП сезона, Тейтум на фоне Йокича выглядел заштатным скорером. Возможно тут сказывается разница в системах игры Денвера и Бостона, но на Йокиче держится вся атака и он вообще не принимает плохих решений, у него компьютер вместо мозга. В то время как Тейтум ощущается лишь как винтик в механизмах Бостона.
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