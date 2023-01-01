Никола Йокич: «Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не главное»

Центровой « » признался, что не стремится набирать много очков, как раньше.

«Вернулся Джамал Мюррэй, который может набрать 50 очков. Аарон Гордон может набрать 20, 30 или 40 очков, Майкл Портер может забросить семь-восемь трехочковых. Колдуэлл-Поуп также хорош издали, при этом у нас есть гарантированная энергия со скамейки в лице Боунса Хайлэнда.

У нас новая команда. В этом сезоне я играю по-другому по сравнению с двумя предыдущими, но моя эффективность осталась прежней.

Лучшие игроки обычно чаще других бросают по кольцу. Что касается меня, то я всегда беру то, что дает мне игра. Бывает, что я набираю больше 40 очков, а иногда не набираю и 10. Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не самое главное, и что на игру можно влиять по-разному», – сказал Йокич.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками