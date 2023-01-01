Никола Йокич: «Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не главное»
Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не стремится набирать много очков, как раньше.
«Вернулся Джамал Мюррэй, который может набрать 50 очков. Аарон Гордон может набрать 20, 30 или 40 очков, Майкл Портер может забросить семь-восемь трехочковых. Колдуэлл-Поуп также хорош издали, при этом у нас есть гарантированная энергия со скамейки в лице Боунса Хайлэнда.
У нас новая команда. В этом сезоне я играю по-другому по сравнению с двумя предыдущими, но моя эффективность осталась прежней.
Лучшие игроки обычно чаще других бросают по кольцу. Что касается меня, то я всегда беру то, что дает мне игра. Бывает, что я набираю больше 40 очков, а иногда не набираю и 10. Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не самое главное, и что на игру можно влиять по-разному», – сказал Йокич.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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