«Ярких побед и положительных эмоций». Единая лига ВТБ поздравила с Новым годом

Единая лига ВТБ поздравила всех любителей баскетбола с Новым годом.

« поздравляет своих друзей и партнеров, а также всех поклонников баскетбола с Новым годом!

Ярких побед, удачи, благополучия и, конечно, положительных эмоций в жизни и в нашей любимой игре — баскетболе!

До встречи в 2023-м!» – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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