«Ярких побед и положительных эмоций». Единая лига ВТБ поздравила с Новым годом
Единая лига ВТБ поздравила всех любителей баскетбола с Новым годом.
«Единая Лига ВТБ поздравляет своих друзей и партнеров, а также всех поклонников баскетбола с Новым годом!
Ярких побед, удачи, благополучия и, конечно, положительных эмоций в жизни и в нашей любимой игре — баскетболе!
До встречи в 2023-м!» – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
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