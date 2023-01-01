«Ярких побед и положительных эмоций». Единая лига ВТБ поздравила с Новым годом

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Единая лига ВТБ поздравила всех любителей баскетбола с Новым годом.

«Единая Лига ВТБ поздравляет своих друзей и партнеров, а также всех поклонников баскетбола с Новым годом!

Ярких побед, удачи, благополучия и, конечно, положительных эмоций в жизни и в нашей любимой игре — баскетболе!

До встречи в 2023-м!» – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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