Марк Ласри собирается продать свою долю в «Милуоки»

Марокканско-американский бизнесмен Марк Ласри рассматривает возможность продажи своей доли в « », сообщает инсайдер Марк Стейн.

Ласри может продать свои акции совладельцу клуба Уэсли Иденсу.

Мэт Ишбия вел переговоры о покупке доли Ласри, прежде чем решил купить «Финикс» у Роберта Сарвера.

«Бакс» оцениваются в 2,3 миллиарда долларов. В апреле 2014 года клуб был продан Ласри и Иденсу за 550 миллионов. «Санз» недавно оценивались в 2,7 миллиарда, но были проданы за 4 миллиарда.

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