Кармело Энтони посетил рождественский матч «Никс»

Экс-форвард « » посетил рождественский матч команды против «Филадельфии» в «Мэдисон Сквер Гардене».

В одном из первый тайм-аутов встречи камера показала Энтони крупным планом, а ведущий представил его как «легенду «Никс». Болельщики встретили бурными овациями прославленного баскетболиста, который выступал за клуб с 2011 по 2017 год.

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