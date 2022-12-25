Кармело Энтони посетил рождественский матч «Никс»

Теги Кармело Энтони Нью-Йорк Филадельфия НБА видео болельщики Баскетбол

Экс-форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони посетил рождественский матч команды против «Филадельфии» в «Мэдисон Сквер Гардене».

В одном из первый тайм-аутов встречи камера показала Энтони крупным планом, а ведущий представил его как «легенду «Никс». Болельщики встретили бурными овациями прославленного баскетболиста, который выступал за клуб с 2011 по 2017 год.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тибс уже и своих любимчиков перестал любить и скидывает, а Мело он должен как огня бояться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий