27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время матча в Египте
В Египте во время матча на Суперкубок между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад Александрия» обрушилась металлическая конструкция на одной из трибун, сообщает Ahram Online.
Матч проходил в спорткомплексе имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира. Встреча была остановлена и позже отменена.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек. По данным Минздрава Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи.
По словам представителя Минспорта, трибуна рухнула из-за действий болельщиков.
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