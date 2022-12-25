27 человек пострадали из-за обрушения трибуны во время матча в Египте

Теги происшествия видео Баскетбол

В Египте во время матча на Суперкубок между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад Александрия» обрушилась металлическая конструкция на одной из трибун, сообщает Ahram Online.

Матч проходил в спорткомплексе имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира. Встреча была остановлена и позже отменена.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек. По данным Минздрава Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи.

По словам представителя Минспорта, трибуна рухнула из-за действий болельщиков.

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5 комментариев

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hett
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Мирзоанис Якубов
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Дикари
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Javid Abdullayev
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Ответ Iuasamotu
В российских строительных вузах учились, наверное
Вроде у самих горе, а про чужое пошутить, даже тех, кто к вашему никак не причастен, всегда горазды)
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Конь Пальто
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Русские научили строить сегодняшних египтян. Лучше бы у европейцев учились.
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Iuasamotu
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В российских строительных вузах учились, наверное
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