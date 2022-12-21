Инсайдер Тим Макмэн: «Харден может вернуться в «Хьюстон», если ничего не получится в «Филадельфии»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия Джеймс Харден Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, многие в лиге считают, что звездный защитник Джеймс Харден может вернуться в «Хьюстон», если не получится добиться успеха с «Филадельфией».

«Этим летом у «Рокетс» может быть 60 миллионов в платежной ведомости. Это не Оклахома-Сити, Солт-Лейк-Сити или Сан-Антонио. Это Хьюстон, привлекательный рынок для свободных агентов.

Вы знаете, как устроена лига. Ходит много слухов и домыслов о том, что Харден может вернуться в «Хьюстон», если ничего не получится в «Филадельфии».

Но давайте сначала посмотрим, как все сложится в «Филадельфии», которая начинает показывать очень хороший баскетбол. Кроме того, имеет ли это смысл с точки зрения «Рокетс»? – сказал Макмэн.

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4 комментария

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Tim Timson
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Мори видимо плохо с Физруком))
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Здоровье Энтони Дэвиса
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
А чё не в Оклахому.он же сам говорит Ходит много слухов и домыслов .. Эх вы инсайдеры .Раньше это называлось сплетни бабушки у подъезда,а теперь такие же сплетни только которые постят в Инстаграме 🤣
... И зарабатывают на этом миллионы
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Dmitry Orlov
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