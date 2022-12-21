Инсайдер Тим Макмэн: «Харден может вернуться в «Хьюстон», если ничего не получится в «Филадельфии»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, многие в лиге считают, что звездный защитник может вернуться в «Хьюстон», если не получится добиться успеха с «Филадельфией».

«Этим летом у «Рокетс» может быть 60 миллионов в платежной ведомости. Это не Оклахома-Сити, Солт-Лейк-Сити или Сан-Антонио. Это Хьюстон, привлекательный рынок для свободных агентов.

Вы знаете, как устроена лига. Ходит много слухов и домыслов о том, что Харден может вернуться в «Хьюстон», если ничего не получится в «Филадельфии».

Но давайте сначала посмотрим, как все сложится в «Филадельфии», которая начинает показывать очень хороший баскетбол. Кроме того, имеет ли это смысл с точки зрения «Рокетс»? – сказал Макмэн.

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