«Лейкерс» не будут совершать обмен в ближайшие две-четыре недели

По словам репортера «Лейкерс» Джована Бухи, клуб не будет вносить изменения в состав в ближайшем будущем.

«Когда «Лейкерс» совершат обмен? Точно не в ближайшие две-четыре недели, согласно нескольким источникам в лиге, знакомым с планами клуба.

История показывает, что обмены в происходят не раньше начала января. Чаще всего они происходят на последней неделе перед дедлайном. Конечно, бывают исключения, и надеюсь, что «Лейкерс» станут одним из них», – пишет Буха.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать