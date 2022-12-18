«Лейкерс» не будут совершать обмен в ближайшие две-четыре недели

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Баскетбол

По словам репортера «Лейкерс» Джована Бухи, клуб не будет вносить изменения в состав в ближайшем будущем.

«Когда «Лейкерс» совершат обмен? Точно не в ближайшие две-четыре недели, согласно нескольким источникам в лиге, знакомым с планами клуба.

История показывает, что обмены в НБА происходят не раньше начала января. Чаще всего они происходят на последней неделе перед дедлайном. Конечно, бывают исключения, и надеюсь, что «Лейкерс» станут одним из них», – пишет Буха.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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2 комментария

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armageddon123456
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Можно просто сказать что в этом сезоне Лейкерс не будут совершать обмен и это будет правдой
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Никита Самарин
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Подарок на Рождество с опозданием 😏😉
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