На обложке предматчевого буклета ЦСКА Захар Пашутин противостоит Зеленскому в желто-синей форме

поместил фотографию на обложку программы сегодняшнего матча лиги ВТБ против «Пармы».

На фото Пашутин в составе ЦСКА атакует против игрока «Самары» Геннадия Зеленского в матче между командами, который состоялся 12 февраля 2005 года.

«Захар Пашутин. Нестареющие легенды», – также написано на обложке программы, которая посвещена 100-летию ЦСКА.

Захар Пашутин выступал за московский клуб на протяжении шести сезонов (2001-2003, 2004-2008) и дважды становился чемпионом Евролиги (2006, 2008). В данный момент он является помощником своего брата, главного тренера «Пармы» .

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это