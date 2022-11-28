На обложке предматчевого буклета ЦСКА Захар Пашутин противостоит Зеленскому в желто-синей форме

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ЦСКА поместил фотографию Захара Пашутина на обложку программы сегодняшнего матча Единой лиги ВТБ против «Пармы».

На фото Пашутин в составе ЦСКА атакует против игрока «Самары» Геннадия Зеленского в матче между командами, который состоялся 12 февраля 2005 года.

«Захар Пашутин. Нестареющие легенды», – также написано на обложке программы, которая посвещена 100-летию ЦСКА.

Захар Пашутин выступал за московский клуб на протяжении шести сезонов (2001-2003, 2004-2008) и дважды становился чемпионом Евролиги (2006, 2008). В данный момент он является помощником своего брата, главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина.

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