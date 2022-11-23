Лука Дончич: «Не думаю, что болельщикам «Далласа» стоит беспокоиться о том, что я могу покинуть команду»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич успокоил болельщиков «Мэверикс», которые думают, что он может покинуть команду.
«Не думаю, что сейчас им нужно об этом беспокоиться. Сколько у меня осталось по контракту? Пять лет? Так что не думаю, что им стоит беспокоиться», – сказал словенец.
Контракт Дончича рассчитан до 2027 года. Если защитник воспользуется опцией на сезон-2026/27, он заработает за него 49 млн долларов.
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