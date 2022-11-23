Лука Дончич: «Не думаю, что болельщикам «Далласа» стоит беспокоиться о том, что я могу покинуть команду»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич успокоил болельщиков «Мэверикс», которые думают, что он может покинуть команду.

«Не думаю, что сейчас им нужно об этом беспокоиться. Сколько у меня осталось по контракту? Пять лет? Так что не думаю, что им стоит беспокоиться», – сказал словенец.

Контракт Дончича рассчитан до 2027 года. Если защитник воспользуется опцией на сезон-2026/27, он заработает за него 49 млн долларов.

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