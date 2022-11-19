«Они сводили друг друга с ума». Бен Симмонс сожалеет, что купил 2 кошек за 10 000 долларов

Теги Бруклин НБА бизнес Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс признался, что сожалеет о покупке двух кошек породы Саванна.

Симмонс совершил покупку в начале карьеры в НБА. Сделка обошлась ему в 10 000 долларов. Вскоре баскетболисту пришлось отказаться от содержания питомцев.

«Это была плохая покупка. Они были дикими и сводили друг друга с ума», – сказал Симмонс.

Первый пик драфта-2016 заработал более 100 миллионов долларов за карьеру. В 2019 году он подписал 5-летнее продление контракта (с 2020-го) на 177 миллионов долларов.

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