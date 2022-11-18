Эмил Райкович после матча в Астане: «Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала»

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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от гостевого матча против «Астаны» (101:64) в рамках Лиги ВТБ.

«Рад вернуться сюда, в Астану, по прошествии некоторого времени. Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала.

Мы были лучше на протяжении всей игры. Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды», – передает слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Сегодня Райкович вернулся в столицу Казахстана впервые после ухода из «Астаны». Македонский тренер руководил «Астаной» три года (2018-21) и в сезоне-2018/19 был признан лучшим тренером Лиги ВТБ. 

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд на старте сезона.

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