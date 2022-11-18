Эмил Райкович после матча в Астане: «Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от гостевого матча против «Астаны» (101:64) в рамках Лиги ВТБ.

«Рад вернуться сюда, в Астану, по прошествии некоторого времени. Было приятно увидеть старых друзей и окунуться в атмосферу зала.

Мы были лучше на протяжении всей игры. Это еще одна победа в нашем процессе построения хорошей команды», – передает слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Сегодня Райкович вернулся в столицу Казахстана впервые после ухода из «Астаны». Македонский тренер руководил «Астаной» три года (2018-21) и в сезоне-2018/19 был признан лучшим тренером Лиги ВТБ.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд на старте сезона.

«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона