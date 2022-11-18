«Не хочу выбирать игроков, но хочу участвовать в процессе». Леброн Джеймс намерен участвовать в руководстве клубом, когда станет владельцем

Суперзвезда «Лейкерс» , который неоднократно заявлял, что в будущем хочет стать владельцем клуба , рассказал, какой он увидит свою роль в организации.

«Я не хочу выбирать игроков, но хочу участвовать в процессе.

Я хочу участвовать в процессе, потому что я знаю игроков и слежу за всеми игроками. Но я не хочу делать чужую работу. Я нанимаю вас для выполнения работы и даю вам график ее выполнения. Если вы не справляетесь со своей работой, наверное, вам пора», – рассказал Леброн в первом выпуске шоу «TNF in The Shop».

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!