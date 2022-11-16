Евролига. Женщины. «Мерсин» встретится с ДВТК

В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги турецкий «Мерсин» встретится с венгерским ДВТК.

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

Мерсин Турция – ДВТК Венгрия

16 ноября. 19.00

Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-1, Жирона Испания – 3-1, Авенида Испания – 3-1, Фамила Италия – 3-1, ДВТК Венгрия – 1-2, Мерсин Турция – 1-2, Мехелен Бельгия – 1-3, Ланды Франция – 0-4.

Группа А

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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