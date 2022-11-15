HBO выпустила трейлер документального фильма о Шаке

Телевизионная компания HBO представила трейлер документального фильма «Шак» о прославленном центровом НБА Шакиле О’Ниле.

«На площадке он был огромным. За пределами площадки он больше, чем сама жизнь. «Шак» – четырехсерийный документальный фильм HBO о жизни, карьере и наследии Шакила О’Нила, премьера которого состоится 23 ноября на канале HBO Max», – говорится в описании ролика.

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