Инсайдер Крис Хэйнс: «Игроки «Лейкерс» предпочли бы обменять драфт-пики. Леброн не хочет тратить впустую сезон»

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, суперзвезда и другие ключевые игроки команды хотели бы, чтобы клуб обменял свои пики в первом раунде драфтов 2027 и 2029 годов, чтобы улучшить текущий состав.

«У «Лейкерс» нет молодых, заманчивых игроков и большого количества драфт-пиков, чтобы усилить состав. Они вооружены только двумя пиками в первом раунде 2027 и 2029 годов.

Джеймс, которому в следующем месяце исполняется 38 лет и который проводит 20-й год в , не хочет тратить впустую сезон, в котором он играет на высоком уровне, в надежде получить подкрепление для сезона-2023/24, говорят источники. Другие основные игроки команды также предпочли бы использовать этим пики для усиления в этом сезоне», – пишет Хэйнс.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?