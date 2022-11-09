Заместитель комиссионера НБА: «Мехико будет одним из кандидатов в случае расширения лиги»

По словам заместителя комиссионера НБА Марка Тейтума, Мехико будет одним из кандидатов на получение команды в случае расширения лиги.

«На данный момент расширение не планируется, но если однажды решим расширить лигу, нет сомнений, что Мехико должен стать одним из кандидатов наряду с множеством других крупных и значимых городов Северной Америки.

Одной из главных проблем международной экспансии всегда были длительные перелеты и отсутствие подходящих арен. Но в Мехико есть арена CDMX, объект мирового класса, где мы уже проводили наши матчи. И на самом деле это домашняя арена команды G-лиги «Капитанес». Так что с ареной нет проблем.

С перелетами тоже нет проблем. Для некоторых наших команд, особенно из Техаса, Флориды и Нового Орлеана, перелет будет довольно коротким», – сказал Тейтум.

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