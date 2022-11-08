Бывший игрок «Лейкерс» поделился мнением о выступлении команды и ее лидера на старте сезона.

«Я наблюдаю за их матчами и не вижу там баскетбола. Как будто играют двустороннюю игру. Порой на это довольно тяжело смотреть.

Желаю ему объединить команду, и хочу снова видеть в нем эту искру. Не вижу у Брона искры и воодушевления. Надеюсь, это вернется», – заявил Колдуэлл-Поуп.

37-летний Джеймс набирает 24,3 очка в среднем за игру, реализуя 44,7% с игры и 21,0% из-за дуги, все эти показатели самые низкие для форварда с дебютного сезона в .

Показатель «озерников» на старте сезона – 2-8.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета