«Астана» подписала контракт с Маркеллом Джонсоном

подписала контракт с американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном (24 года, 188 см).

Выпускник университета штата Северная Каролина начал профессиональную карьеру в 2020 году в «Бешикташе», за который набирал 7,0 очка, 2,4 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч в чемпионате Турции.

В прошлом сезоне американец выступал за литовский «Пено Жвайгджес» с показателями 12,0 очка, 3,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

«Люди в России более приветливые, чем многие думают». У ЦСКА новый герой