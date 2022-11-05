У Леброна Джеймса самый низкий процент из-за дуги среди игроков, совершивших 50+ бросков

У суперзвезды «Лейкерс» самый низкий процент реализации бросков из-за дуги в нынешнем сезоне среди игроков, сделавших не менее 50 попыток.

Леброн смазал 13 подряд бросков из-за дуги. На сегодняшний день его показатель – 20,7 процента (12 из 58).

В тройку худших также входят Лука Дончич (26,2%) и Д’Анджело Расселл (27,5%).

Средний показатель Джеймса за карьеру составляет 34,5 процента.

«Обменяйте Леброна» – уже звучит призыв к «Лейкерс». Одна проблема: это запрещено до лета