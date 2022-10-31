Главный тренер высказался после первой победы команды в новом сезоне.

Стартовавшие с 0-5 «озерники» в воскресенье обыграли «Наггетс» со счетом 121:110.

«Сегодня мы должны были доказать кое-что самим себе. Не миру. Не журналистам. Мы должны были доказать это самим себе. Мне очень понравилось, как команда отреагировала», – заявил Хэм.

Начавшие сезон с худшим процентом реализации 3-очковых в истории НБА после пяти матчей «Лейкерс» в воскресенье забросили 13 из 30 из-за дуги (43,3%).

«Сегодня мяч проваливался в кольцо. Парни шли в проходы, двигали мяч, находили открытых снайперов, никто не колебался. Я с самого первого дня говорил: мы будем попадать, мяч будет оказываться там, где должен. Наша атака будет соответствовать тому, что мы делаем в защите», – заявил Хэм.

Во время пресс-конференции баскетболисты «Лейкерс» устроили тренеру-дебютанту водяной душ.

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