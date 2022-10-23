Трой Браун дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Блэйзерс»

Новобранец восставновился после травмы спины, которую получил в начале предсезонного лагеря.

Клуб сообщил, что форвард готов принять участие в матчей против «Портленда», который состоится сегодня ночью.

В прошлом сезоне Браун выступал за «Чикаго». Он набирал 4,3 очка и 3,1 подбора в среднем за матч при реализации 35,3% из-за дуги.

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