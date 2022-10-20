Джа Морэнт – о личной цели на сезон: «Конечно, MVP»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о своей личной цели на сезон-2022/23.
«Конечно, MVP.
Я не большой любитель индивидуальных задач, но эту я определенно могу назвать. Мне кажется, что почти каждый игрок в лиге ставит перед собой эту цель.
Чтобы получить награду MVP, в первую очередь надо побеждать. Во-вторых, нельзя пропускать матчи. Если буду выполнять эти два условия, я определенно буду в числе претендентов на MVP», – заявил Морэнт.
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