Джа Морэнт – о личной цели на сезон: «Конечно, MVP»

Разыгрывающий рассказал о своей личной цели на сезон-2022/23.

«Конечно, MVP.

Я не большой любитель индивидуальных задач, но эту я определенно могу назвать. Мне кажется, что почти каждый игрок в лиге ставит перед собой эту цель.

Чтобы получить награду MVP, в первую очередь надо побеждать. Во-вторых, нельзя пропускать матчи. Если буду выполнять эти два условия, я определенно буду в числе претендентов на MVP», – заявил Морэнт.

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