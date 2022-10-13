Согласно опросу BasketNews, большинство генеральных менеджеров Евролиги хочет изменить формат турнира

Согласно результатам ежегодного опроса BasketNews, большинство генеральных менеджеров Евролиги выступает за изменение формата турнира. Только 35,7 процента руководителей довольны нынешним форматом, при котором восемь команд выходят в плей-офф.

Половина опрошенных хочет увеличения количества участников плей-офф до 12 команд. Один руководитель предложил расширить лигу до 20 команд, 16 из которых будут играть в плей-офф. Другой генменеджер предложил кубковый турнир в середине сезона с участием восьми команд.

Треть генеральных менеджер ждет, что первым решением нового руководства Евролиги станет изменение формата турнира. При этом, некоторые выступают за увеличение количества участников и уменьшение количества матчей, другие хотят больше матчей и более глубокий формат плей-офф с большим количеством участников.

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