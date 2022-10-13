Лука Дончич: «В новом сезоне на Западе будет еще сложнее, чем в прошлом»

Лидер «Мэверикс» заявил, что ожидает ожесточенной борьбы между ведущими командами Западной конференции в новом сезоне.

«Не знаю, будет ли это самый сильный Запад за все время, но в новом сезоне в нашей конференции будет сложнее, чем в прошлом году, это точно.

Все говорят про . Да, думаю, они будут очень хороши. Есть много команд, которые будут выглядеть очень хорошо, проявить себя будет непросто. Очень уж много хороших игроков – будет сложно. Надо быть готовым на сто процентов к каждому матчу», – заявил Дончич.

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