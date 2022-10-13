Лука Дончич: «В новом сезоне на Западе будет еще сложнее, чем в прошлом»
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич заявил, что ожидает ожесточенной борьбы между ведущими командами Западной конференции в новом сезоне.
«Не знаю, будет ли это самый сильный Запад за все время, но в новом сезоне в нашей конференции будет сложнее, чем в прошлом году, это точно.
Все говорят про «Клипперс». Да, думаю, они будут очень хороши. Есть много команд, которые будут выглядеть очень хорошо, проявить себя будет непросто. Очень уж много хороших игроков – будет сложно. Надо быть готовым на сто процентов к каждому матчу», – заявил Дончич.
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