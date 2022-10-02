Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет «Надежду»

Теги результаты Надежда жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Баскетбол

В воскресенье, 2 октября, новосибирское «Динамо» примет «Надежду» во втором матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Надежда

2 октября. 10:00

Положение команд: Ника – 1-0, УГМК – 0-0, Динамо Курск – 0-0, МБА – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Пересвет-ЮФУ – 0-0, Нефтяник – 0-0, Самара – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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