Гэри Пэйтон: «Как разносторонний игрок Леброн намного лучше Джордана»

Легендарный игрок НБА Гэри Пэйтон сравнил нынешнюю звезду НБА Леброна Джеймса с 6-кратным чемпионом лиги , который носит негласное звание величайшего игрока в истории.

Пэйтон назвал универсализм в качестве определяющей черты Леброна и выразил мнение, что в этом смысле 37-летний форвард «Лейкерс» превосходит легенду «Чикаго».

«Леброн – разносторонний, универсальный игрок. И если спросите меня, кто лучше с этой точки зрения, то я скажу, что как разносторонний игрок Леброн намного лучше Джордана.

Леброн пасует лучше Джордана, обращается с мячом немного лучше, чем Джордна, с точки зрения броска нет, на подборе да, хотя Джордан тоже был хорош», – заявил Пэйтон.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана