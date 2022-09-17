«Индиана» подписала 19-летнего новичка и 4 опытных игроков

объявила о подписании двустороннего соглашения с форвардом Кендаллом Брауном (19 лет, 203 см).

Браун был выбран «Миннесотой» под общим 48-м номером на драфте этого года. Права на него перешли к «Пэйсерс» в результате обмена.

Также клуб подписал негарантированные контракты с четырьмя опытными игроками, которые поборются за место в составе «Индианы» в предсезонном лагере.

Форварды Джеймс Джонсон (35 лет, 201 см) и Бенни Боутрайт (26 лет, 208 см), разыгрывающие Гэйб Йорк (29 лет, 191 см) и Дэвид Стоктон (31 год, 180 см) примут участие в сборах команды.

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