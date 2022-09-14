«Уизардс» подписали Джордана Гудвина

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«Вашингтон» подписал контракт Exhibit 10 с защитником Джорданом Гудвином (23 года, 190 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

В прошлом сезоне Гудвин подписал с «Уизардс» 10-дневный контракт и принял участие в двух матчах команды. Выступая за фарм-клуб «Вашингтона» в G-лиге, защитник набирал 16,1 очка и 6,1 подбора в среднем за матч.

В июле он сыграл пять матчей за «Вашингтон» в Летней лиге в Лас-Вегасе.

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