«Уизардс» подписали Джордана Гудвина

подписал контракт Exhibit 10 с защитником Джорданом Гудвином (23 года, 190 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

В прошлом сезоне Гудвин подписал с «Уизардс» 10-дневный контракт и принял участие в двух матчах команды. Выступая за фарм-клуб «Вашингтона» в G-лиге, защитник набирал 16,1 очка и 6,1 подбора в среднем за матч.

В июле он сыграл пять матчей за «Вашингтон» в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Из-за личной жизни Дженнифер Лопес может сорваться продажа «Миннесоты». А она тут каким боком?