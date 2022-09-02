Леон Роуз: «Хотим продолжать строительство команды и культуры вокруг таких игроков, как Барретт»

Президент «Никс» по баскетбольным операциям Леон Роуз прокомментировал продление контракта с атакующим защитником Ар Джей Барреттом.

«Мы рады объявить о полностью заслуженном продлении контракта для , одного из основных элементов в системе нашей команды. К своим 22 годам он улучшал игру с каждым сезоном, сейчас он представляет из себя как силу на обеих половинах площадки.

Верим, что Ар Джей будет продолжать совершенствоваться – движимый страстью к игре и преданностью делу. Мы хотим продолжать строительство нашей команды и культуры вокруг таких игроков, как Барретт, игроков, которые обладают подобными ценностями и качествами», – заявил Роуз.

В межсезонье вел переговоры с «Ютой» по обмену Донована Митчелла, клуб строил свое предложение вокруг Барретта. О продлении экс-игрока Дьюка «Никс» объявили буквально через несколько минут после известия о переходе звезды «Джаз» в «Кавальерс».

Барретт в минувшем сезоне набирал 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру. Он был выбран под 3-м номером на драфте-2019.

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