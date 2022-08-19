«Астана» подписала Деондре Паркса

объявила о подписании контракта с американским защитником Деондре Парксом (29 лет, 185 см).

Паркс начал профессиональную карьеру в 2016 году в чемпионате Великобритании, где играл за «Ньюкасл». Затем защитник выступал в Грузии, Канаде, Израиле, Финляндии, Венгрии и на Кипре.

Прошлый сезон провел за венгерский ЗТЕ, набирая 13,0 очка и 2,4 подбора в национальном чемпионате.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ