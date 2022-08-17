Семен Антонов: «От победы «Зенита» выиграл весь наш баскетбол»

Форвард ЦСКА Семен Антонов в интервью «Матч ТВ» заявил, что победа петербургского в прошедшем сезоне Лиги ВТБ пойдет на пользу всему российскому баскетболу.

— Вернемся на два месяца назад, когда армейцам не удалось защитить чемпионский титул. Как пережили трагедию?

— Трагедия, наверное, слишком громкое слово. Но, конечно, все были раздосадованы. Клуб привык побеждать во всех турнирах, в которых участвует, для всех нас это был какой‑то новый опыт завершения сезона. Но думаю, что от победы «Зенита» выиграл весь наш баскетбол. После матчей поздравил с успехом ребят петербургской команды.

Сейчас всех нас ждет новая история. Это касается как ЦСКА, так и российского баскетбола в целом. По тем отзывам, что получал от друзей и болельщиков, понял: все очень рады тому, что получился такой интересный финал из семи матчей. Самое главное, что после захватывающей серии наверняка еще больше детей начнут заниматься баскетболом. Если в баскетбол придет много мальчишек и девчонок, это станет самой важной победой для нашего вида спорта.

— Как пережили первые дни после финальной серии?

— Было грустно. Никто не любит и не хочет проигрывать, но это спорт. «Зенит» на тот момент был сильнее, поэтому и победил.

Нужно было просто время, чтобы прийти в себя. Да, было непривычно и трудновато в моральном плане. Особо анализировать не хотелось, да и не надо было. Потому что уже просто хотелось отпустить эти мысли и уделить время семье, отпуску, восстановлению после сезона.

Это спорт — к сожалению, не всегда можно выигрывать. Сильный должен принимать поражение достойно: после драки кулаками махать не нужно. Да, после финальной серии я чуть дольше отвечал на телефон, но мои друзья и родственники не трогали меня. Несколько дней старались вообще не говорить о баскетболе: больше на другие темы общались. Нужно было остыть, переварить и принять все это.

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