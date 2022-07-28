Егор Демин нарушил один из пунктов контракта с «Реалом», сыграв в любительской лиге (Metaratings)

16-летний российский защитник академии «Реала» Егор Демин нарушил один из пунктов контракта с испанским клубом, сыграв в матче любительской лиги, сообщает Metaratings.

24 июля Демин принял участие в матче любительской лиги UBA в Москве, выступив за команду «Хастлерс». По контракту с «Реалом» россиянину запрещено участвовать в матчах вне расположения клуба.

Демин пришел в систему «Реала» осенью 2021 года. В минувшем сезоне россиянин помог мадридскому клубу выиграть чемпионат Испании среди кадетов.

Демин стал самым результативным в составе победителей в полуфинале, набрав 28 очков, 5 подборов и 5 передач, а также одним из героев финального матча, в котором набрал 15 очков, 8 подборов и 6 передач.

Егор Демин переехал в «Реал» в 15 лет. Эксперты считают его лучшим игроком 2006 года рождения