Дирк Новицки: «В атаке у Дончича просто нет слабых мест»

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Бывший игрок «Далласа» Дирк Новицки высказался о нынешнем лидере техасской команды 23-летнем Луке Дончиче.

«Я до сих поражен тем, насколько Лука хорош уже сейчас, насколько он понимает игру в своем возрасте. В атаке у Дончича просто нет слабых мест.

Он может играть спиной к кольцу, бросает из-за дуги с отшагиванием, а умение пасовать выделяет его на фоне лучших снайперов. Видение площадки позволяет ему отдавать любые передачи, слепые на проваливающихся под кольцо или же под трехочковый на дугу, что угодно. И он продолжает удивлять, продолжает повышать уровень с каждым новым сезоном. С ним приходится иметь дело», – заявил немец.

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