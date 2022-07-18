Сергей Елевич: «Не думаю, что топовые игроки сейчас приедут в Россию»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич, комментируя переход французского форварда Ливио Жан-Шарля в ЦСКА, заявил, что топовые игроки сейчас не поедут в Россию из-за отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«Конечно, это неплохо, что ЦСКА подписал Жан-Шарля. Они берут, и игроки идут к ним. Но все равно очень хороших баскетболистов мы все равно не увидим сейчас.

У наших команд сейчас не будет Евролиги, но все топовые, хорошие игроки все равно будут выступать в этом турнире. Ну, если за большими деньгами, может быть, поедут. Но спортсмен, который хочет себя показать, захочет выступать в Евролиге. Им очень нужна статистика выступлений в этом турнире. Он должен быть постоянно на виду. От этого зависит его будущее, а век игрока не так долог — 10-12 лет.

Так что не думаю, что топовые игроки сейчас приедут. Это мое личное мнение. Я не могу его изменить. Да и, думаю, никто хорошего игрока не отпустит. Я бы вообще сейчас дал шанс раскрыться нашим молодым баскетболистам», — сказал Елевич.

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