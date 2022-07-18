Джамал Кроуфорд набрал 46 очков и 10 передач за три четверти матча в полулюбительской лиге

42-летний атакующий защитник набрал 46 очков, сделал 10 передач и 9 подборов за три четверти матча в полулюбительской лиге The CrawsOver.

Кроуфорд опоздал на матч, так как был на игре команды своих сыновей, тренером которой он является.

Матчи лиги The CrawsOver проходят в университете Сиэтл Пасифик.

Кроуфорд не играл в сезоне НБА-2021/22, а 21 марта официально объявил о завершении карьеры.

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