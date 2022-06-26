«Оклахома» планирует воспользоваться опцией продления контракта Лугенца Дорта

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести заявил, что клуб планирует воспользоваться опцией продления контракта Лугенца Дорта на сезон-2022/23 стоимостью 1,9 млн долларов.
Канадский свингмен мог стать ограниченно свободным агентом на рынке, который откроется 1 июля, но останется в «Тандер» еще на год и станет неограниченно свободным агентом следующим летом.
В минувшем сезоне Дорт провел 51 матч, набирая в среднем 17,2 очка, 4,2 подбора и 1,7 передачи.
⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?