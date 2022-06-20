Роб Пелинка: «В составе «Лейкерс» будут изменения. Мы должны стать лучше, чем в прошлом сезоне»

Генеральный менеджер порассуждал о взаимодействии с новым главным тренером Дарвином Хэмом.

По словам Пелинки, состав калифорнийской команды претерпит изменения.

«Все начинается с общения генерального менеджера и главного тренера, которые делятся и согласовывают свое видение. Тренер хочет играть определенным образом, и сейчас Дарвин как раз приступает к работе. Не могу дождаться момента, когда мы, засучив рукава, сядем за стол и начнем наши обсуждения и дебаты по поводу того, какие умения хотим использовать, каких игроков. Не сомневайтесь, в нашем составе будут изменения, мы должны стать лучше по сравнению с прошлым сезоном. Поклонники «Лейкерс» этого заслуживают.

Мы найдем подходящих игроков, соответствующих системе Хэма, его философии и видению того, как команда должна играть в следующем сезоне», – заявил Пелинка.

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