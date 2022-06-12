В Тбилиси завершили строительство арены для Евробаскета-2022

В Тбилиси завершилось строительство новой баскетбольной арены, где пройдут матчи чемпионата Европы 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Я хочу сообщить нашим гражданам, что наша страна готова принять Евробаскет, который начнется с 1 сентября. 4 июля состоится тестовый матч. Эта новая площадка уже завершена», – сказал Гарибашвили.

Новая арена на 10 000 зрителей расположена у Высотного корпуса Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили. Строительство велось с 2020 года.

-2022 пройдет с 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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