Брэдли Бил – о новом контракте: «Мое решение будет основано на том, где я смогу побеждать»

Звездный защитник «Уизардс» рассказал о приоритетах при подписании нового контракта.

Бил должен стать свободным агентом в 2023 году, когда истечет его действующий контракт. За сезон-22/23, на который распространяется опция игрока, игроку положено 36,4 миллиона долларов.

«Я буду рассматривать пожелания семьи. Чего они хотят? Где они хотят жить? В какой ситуации им комфортнее? Ну и, конечно, команда. Это во многом нереальная ситуация. Сумасшедшие цифры. Не все зависит от меня. Но мне повезло оказаться в такой ситуации. Я готов. Возьму не себя всю ответственность и приму оптимальное для себя решение. Все это вызывает небольшое беспокойство, потому что время идет, сейчас июнь. И все же это достаточно любопытно.

Деньги или победы? Мое решение будет в большей степени основано на том, где я смогу побеждать», – заявил Бил.

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