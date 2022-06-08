НБА обсудит с профсоюзом игроков новое коллективное соглашение

НБА и профсоюз игроков проведут предварительное обсуждение нового коллективного соглашения, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Встреча пройдет сегодня в Бостоне. Стороны могут выйти из текущего соглашения в декабре этого года. В ближайшие месяцы ожидаются серьезные переговоры о будущей сделке.
Последний локаут случился в 2011 году, когда в течении нескольких месяцев владельцы клубов не могли договориться с игроками об условиях нового коллективного соглашения.
В то время профсоюз игроков возглавлял Дерек Фишер. В данный момент президентом профсоюза является защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, вступивший в эту должность прошлым летом.
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