Новым главным тренером «Астаны» станет Олег Киселев

Казахстанскую «Астану» возглавит российский тренер Олег Киселев.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

44-летний специалист почти всю карьеру тренирует в Казахстане. В завершившемся сезоне работал с командой «Алматинский легион».

В 2020 году Киселев входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

«Астана» в завершившемся сезоне Лиги ВТБ заняла 10-е место. По ходу розыгрыша команда рассталась с тренером Дарко Руссо.

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